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Сегодня, 06:47

Клопп о победе над «Арсеналом»: «Жота в огне! Вся раздевалка без ума от радости»

Главный тренер «Ливерпуля» Клопп похвалил Жоту за дубль в полуфинале Кубка английской лиги против «Арсенала»
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и дубль форварда Диогу Жоты.

«Вся раздевалка просто без ума от радости. Мы провели тяжелый матч, но ребята справились прекрасно. В первом тайме «Арсенал» начал очень живо, но нам удалось успокоить соперника, после этого мы начали создавать свои моменты. Во втором тайме произошло примерно то же самое. Мы забили два прекрасных гола, Жота — в огне! Когда он только перешел к нам, мы были убеждены, что он очень поможет команде. После перехода в «Ливерпуль» он сделал еще один шаг вперед и стал нападающим мирового класса», — приводит BBC слова Клоппа.

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» по сумме двух встреч со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Челси». Финальный матч запланирован на 27 февраля.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59890410?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61e9de98e0f9ce3d8e651c01%26%27Jota%20has%20turned%20into%20world%20class%20striker%27%262022-01-20T22%3A21%3A15.387Z&ns_fee=0&pinned_pos
Диогу Жота
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю Жоты и вышел в финал Кубка английской лиги
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
6
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
7
 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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38 тур
18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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