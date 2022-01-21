Клопп о победе над «Арсеналом»: «Жота в огне! Вся раздевалка без ума от радости»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и дубль форварда Диогу Жоты.

«Вся раздевалка просто без ума от радости. Мы провели тяжелый матч, но ребята справились прекрасно. В первом тайме «Арсенал» начал очень живо, но нам удалось успокоить соперника, после этого мы начали создавать свои моменты. Во втором тайме произошло примерно то же самое. Мы забили два прекрасных гола, Жота — в огне! Когда он только перешел к нам, мы были убеждены, что он очень поможет команде. После перехода в «Ливерпуль» он сделал еще один шаг вперед и стал нападающим мирового класса», — приводит BBC слова Клоппа.

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» по сумме двух встреч со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Челси». Финальный матч запланирован на 27 февраля.