Моуринью — о матче с «Арсеналом»: «Не вижу смысла смотреть на тех, кто ниже нас в таблице»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче с «Арсеналом» в рамках 28-го тура АПЛ.
«Я смотрю вверх, но не вниз. Если бы «Арсенал» опережал нас на семь очков, я бы посмотрел на них. Но поскольку у нас на семь очков больше, чем у них, я не вижу смысла смотреть на тех, кто ниже нас в турнирной таблице. Мы всегда готовимся к каждому следующему матчу. Если бы вместо «Арсенала» нашими соперниками были «Астон Вилла» или «Ньюкасл Юнайтед», то мы бы готовились к ним с точно такими же чувствами.
Несмотря на соперничество между нами и «Арсеналом», я хочу быть уважительным к сопернику. «Арсенал» — большой клуб с большой историей, немного похожий на нас. Они пытаются построить лучшее будущее для себя. Я испытываю к ним абсолютное уважение», — цитирует BBC Моуринью.
«Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. «Арсенал» имеет в активе 38 очков и занимает 10-ю строчку.
Матч 28-го тура АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» пройдет 14 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени.
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