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«Лидс» и «Челси» сыграли вничью

17:22
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Встреча 28-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Челси» закончился вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Челси» набрал 51 очко и сохранил четвертое место в турнирной таблице. «Лидс» идет на 11-м месте (36 очков).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

28-й тур

«Лидс» — «Челси» — 0:0

«Лидс»: Меллье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Родриго, 35. Клих, 79), Робертс, Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 64).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Хаверц, Маунт (Хадсон-Одои, 79), Зиех (Вернер, 69), Пулишич (Джеймс, 68).

Предупреждения: Робертс, 23. Алиоски, 71. Родриго, 75.

Судья: Френд (Англия).

13 марта. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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