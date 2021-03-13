«Лидс» и «Челси» сыграли вничью
Встреча 28-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Челси» закончился вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Челси» набрал 51 очко и сохранил четвертое место в турнирной таблице. «Лидс» идет на 11-м месте (36 очков).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
28-й тур
«Лидс» — «Челси» — 0:0
«Лидс»: Меллье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Родриго, 35. Клих, 79), Робертс, Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 64).
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Хаверц, Маунт (Хадсон-Одои, 79), Зиех (Вернер, 69), Пулишич (Джеймс, 68).
Предупреждения: Робертс, 23. Алиоски, 71. Родриго, 75.
Судья: Френд (Англия).
13 марта. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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