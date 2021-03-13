«Манчестер Юнайтед» может не продлить контракт с Кавани из-за его физической формы
Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может покинуть клуб, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, в руководстве «манкунианцев» не уверены, сотит ли продлевать контракт с 34-летним уругвайцем, так как разочарованы физическим состоянием футболиста. Сообщалось, что игроком интересуется «Бока Хуниорс».
В текущем сезоне Кавани провел 25 матчей за «МЮ», в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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