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«Манчестер Юнайтед» может не продлить контракт с Кавани из-за его физической формы

10:20
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может покинуть клуб, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, в руководстве «манкунианцев» не уверены, сотит ли продлевать контракт с 34-летним уругвайцем, так как разочарованы физическим состоянием футболиста. Сообщалось, что игроком интересуется «Бока Хуниорс».

В текущем сезоне Кавани провел 25 матчей за «МЮ», в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.

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