Моуринью может покинуть «Тоттенхэм», если клуб не попадет в Лигу чемпионов
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью будет уволен, если команда не попадет в топ-4 по итогам чемпионата Англии и не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.
Накануне «Тоттенхэм» уступил загребскому «Динамо» со счетом 0:3 (2:0 — первый матч) в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.
По информации СМИ, руководство клуба поставило задачу перед Моуринью выйти в ЛЧ в следующем сезоне. В ином случае, тренер будет уволен летом. Из-за вылета «Тоттенхэма», команда упустила возможность пройти в ЛЧ напрямую, в качестве победителя Лиги Европы. Последним шансом для Жозе Моуринью остается возможность закончить сезон в топ-4 АПЛ.
«Тоттенхэм» после 28 матчей идет на 8 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
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