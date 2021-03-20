Абрамович: «Расизму и антисемитизму не место в нашем мире»
Владелец «Челси» Роман Абрамович резко высказался против дискриминации в современном футболе.
«Расизм, антисемитизм — зло, ему не место в нашем мире, — цитирует Forbes Абрамовича. — Я шокирован каждый раз, когда мне присылают примеры расизма, с которым сталкиваются наши игроки.
Это ужасно, не только для наших игроков, но и для всех, кто сталкивается с подобного рода поведением. Если мы сможем изменить ситуацию в борьбе с расизмом и антисемитизмом, в поощрении толерантности, я готов поддержать это и внести свой вклад".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю