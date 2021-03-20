Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Абрамович: «Расизму и антисемитизму не место в нашем мире»

00:43
Теги:

Владелец «Челси» Роман Абрамович резко высказался против дискриминации в современном футболе.

«Расизм, антисемитизм — зло, ему не место в нашем мире, — цитирует Forbes Абрамовича. — Я шокирован каждый раз, когда мне присылают примеры расизма, с которым сталкиваются наши игроки.

Это ужасно, не только для наших игроков, но и для всех, кто сталкивается с подобного рода поведением. Если мы сможем изменить ситуацию в борьбе с расизмом и антисемитизмом, в поощрении толерантности, я готов поддержать это и внести свой вклад".

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...