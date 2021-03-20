Абрамович: «Расизму и антисемитизму не место в нашем мире»

Владелец «Челси» Роман Абрамович резко высказался против дискриминации в современном футболе.

«Расизм, антисемитизм — зло, ему не место в нашем мире, — цитирует Forbes Абрамовича. — Я шокирован каждый раз, когда мне присылают примеры расизма, с которым сталкиваются наши игроки.

Это ужасно, не только для наших игроков, но и для всех, кто сталкивается с подобного рода поведением. Если мы сможем изменить ситуацию в борьбе с расизмом и антисемитизмом, в поощрении толерантности, я готов поддержать это и внести свой вклад".