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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с новым титульным спонсором на 235 миллионов фунтов

17:29
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«Манчестер Юнайтед» 19 марта объявил на официальном сайте о заключении соглашения с компанией TeamViewer в качестве титульного спонсора.

Срок контракта рассчитан на 5 лет. За время соглашения «МЮ» получит 235 миллионов фунтовстерлингов. Со следующего сезона логотип TeamViewer будет нанесен на форму манкунианцев.

Ранее по контракту с Chevrolet «Юнайтед» получал порядка 64 миллионов фунтов за сезон.

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