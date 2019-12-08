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Моуринью хочет видеть Джеко в «Тоттенхэме»

11:40
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отправил своих скаутов просматривать нападающего «Ромы» Эдина Джеко. Португальский специалист хочет видеть 33-летнего боснийца в своей команде, утверждает The Telegraph.

Контракт Джеко с римским клубов рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за «Рому», в которых забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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