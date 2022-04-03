Мохамед Салах в ближайшее время может продлить контракт с «Ливерпулем»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах готов продлить контракт с мерсисайдцами, сообщает Diario Sport.

По информации издания, руководство клуба предложило египтянину трехлетний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в неделю. Ранее футболист отказался от возможного перехода в «Барселону». В Апреле стороны объявят о новом контракте.

В этом сезоне 29-летний Салах провел за «мерсисайдцев» 37 матчей, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.