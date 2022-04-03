Невилл: «Это будут долгие два месяца для «МЮ». С «Лестером» был по-настоящему слабый матч»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в матче 31-м тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Сегодня все было очень плохо, — приводит слова Невилла Daily Mail со ссылкой на Sky Sports. — Я думал, что пауза на игры сборных поможет команде отдохнуть и сделать хороший рывок в последних девяти встречах. Но это будут долгие два месяца для «Манчестер Юнайтед» и его болельщиков. С «Лестером» был по-настоящему слабый матч«.

По словам экс-защитника, ему было тяжело смотреть прошедшую встречу.

«Я не зол и не думаю, что болельщики уходили злыми со стадиона. Этап, когда они злились, наверное, уже позади. Сейчас нам просто скучно. Сегодня не на что было смотреть. Я верю, что игрокам не все равно, но они не понимают, что делать, и проблема идет сверху», — сказал он.

После 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Лестер» с 37 баллами располагается на девятой позиции.