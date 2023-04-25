Мнением Почеттино будет иметь решающее значение для будущего Феликса в «Челси»

«Челси» рассматривает возможность продления аренды форварда Жоау Феликса из мадридского «Атлетико».

По данным Evening Standard, «синие» сейчас оценивает место 23-летнего игрока в составе, и мнение будущего тренера Маурисио Почеттино будет иметь решающее значение перед принятием окончательного решения.

Сообщается, что «Челси» все еще может предложить Феликсу постоянный контракт, но в преддверии летнего трансферного окна также рассматривается еще одна сделка по его аренде.

Evening Standard предполагает, что суммы около 68 миллионов фунтов (77 миллионов евро) может быть достаточной, чтобы убедить «Атлетико» расстаться с португальским футболистом.

Феликс сыграл за «Челси» 15 матчей и забил 2 гола. Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года. Стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.