Министр здравоохранения Великобритании призвал футболистов АПЛ пойти на снижение зарплаты

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок призвал футболистов английской премьер-лиги пойти на снижение зарплаты.

— Думаю, все должны сыграть свою роль в борьбе с болезнью и кризисом, который может последовать из-за нее, — цитирует Хэнкока Sky Sports. — Думаю, что футболисты английской премьер-лиги первым делом должны пойти на снижение зарплаты.

Футболисты топ-команд АПЛ дали предварительное согласие пойти на понижение зарплат на время пандемии коронавируса. Руководители клубов не торопятся идти на урезание выплат, опасаясь возмущения среди игроков.

Окончательное решение будет принято по итогам встречи с Ассоциацией профессиональных игроков и тренеров (PFA) и Английской футбольной лигой (EFL).