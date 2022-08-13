Артета поблагодарил болельщиков «Арсенала» за реакцию на автогол в матче с «Лестером»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поблагодарил болельщиков за поддержку защитника Уильма Салиба после автогола на в матче 2-го тура АПЛ против «Лестера» (4:2). Игрок лондоской команды забил мяч в собственные ворота на 53-й минуте встречи.
«Я очень доволен победой, тремя очками и тем, как мы играли. Я думаю, что это был действительно хороший футбольный матч против действительно хорошего соперника, и играть перед этой толпой было просто удовольствием. Я думаю, что публика была уникальной, особенно после автогола Салибы. То, как они отреагировали, было чем-то, чего я никогда не видел в футболе; поддержка, которую они демонстрируют, особенно Уильяму, сразу ободрила команду. Я должен поблагодарить их за это», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».
Салиба перешел в «Арсенал» летом 2019 года, однако за это время трижды уходил в аренду, выступая за «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель».
«Арсенал» одержал две победы в стартовых турах чемпионата Англии и набрал 6 очков. В следующем матче лондоский клуб сыграет дома с «Борнмутом». Игра состоится 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
10
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
11
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|2 : 1
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|0 : 0
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|4 : 0
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|2 : 2
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|0 : 0
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
|
|
Адам Смит
Борнмут
|2
|0
|2
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|2
|0
|2