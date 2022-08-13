Артета поблагодарил болельщиков «Арсенала» за реакцию на автогол в матче с «Лестером»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поблагодарил болельщиков за поддержку защитника Уильма Салиба после автогола на в матче 2-го тура АПЛ против «Лестера» (4:2). Игрок лондоской команды забил мяч в собственные ворота на 53-й минуте встречи.

«Я очень доволен победой, тремя очками и тем, как мы играли. Я думаю, что это был действительно хороший футбольный матч против действительно хорошего соперника, и играть перед этой толпой было просто удовольствием. Я думаю, что публика была уникальной, особенно после автогола Салибы. То, как они отреагировали, было чем-то, чего я никогда не видел в футболе; поддержка, которую они демонстрируют, особенно Уильяму, сразу ободрила команду. Я должен поблагодарить их за это», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Салиба перешел в «Арсенал» летом 2019 года, однако за это время трижды уходил в аренду, выступая за «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель».

«Арсенал» одержал две победы в стартовых турах чемпионата Англии и набрал 6 очков. В следующем матче лондоский клуб сыграет дома с «Борнмутом». Игра состоится 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.