Защитник «Удинезе» Удогие во вторник пройдет медосмотр для трансфера в «Тоттенхэм»

Защитник «Удинезе» Дестини Удогие завершит переход в «Тоттенхэм» на следующей неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Во вторник, 16 августа 19-летний итальянец пройдет медосмотр и подпишет контракт с английским клубом.

Футболист заключит соглашение со «шпорами» на 5 лет. После этого он вернется в Италию и проведет сезон-2022/23 в составе «Удинезе» на правах аренды.

В прошлом сезоне Удогие забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 миллионов евро.