MEN: «Манчестер Юнайтед» предложил Покеттино возглавить команду

Руководство «Манчестер Юнайтед» предложило Маурисио Покеттино возглавить команду, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, представители «красных дьяволов» связались с агентом Покеттино для переговоров. Сообщается, что 48-летний аргентинец заинтересован в том, чтобы возглавить «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» проиграл два матча подряд, уступив «Арсеналу» (0:1) в чемпионате Англии и «Истанбулу» (1:2) в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Покеттино может возглавить «Зенит». Последним местом работы аргентинского специалиста был «Тоттенхэм», где тот работал с 2014 по 2019 год. Вместе со «шпорами» он дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.