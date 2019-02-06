Майк Дин может показать свою 100-ю красную карточку в матче "Манчестер Сити" - "Челси"

Английский судья Майк Дин в своей карьере показал 99 красных карточек, и в воскресном поединке он может в сотый раз удалить игрока с поля, сообщает Sky Sports.

50-летний арбитр начал обслуживать матчи АПЛ в сентябре 2000 года. Его первым матчем стало противостояние "Лестера" и "Саутгемптона". Дин слывет одним из самых жестких английских судей. В среднем, он показывает одну красную карточку раз в 4,7 матча. Интересно, что чаще всего Дин удалял игроков "Челси" и "Сити" - обе команды пострадали от него по девять раз.

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