Маурисио Покеттино: "У меня нет других целей, кроме как тренировать "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что сейчас сосредоточен на нынешней работе. Также он хочет убедиться в планах руководства лондонского клуба.

- У меня нет других целей, кроме как тренировать "Тоттенхэм", – цитирует Marca Покеттино. - Не мечтаю о долгосрочной перспективе, потому что футбол поставит вас туда, где вы достойны быть. Не буду принимать никаких решений до окончания финала Лиги чемпионов. Важно знать план на будущее. Если мы хотим победить в следующем году, нам нужны инструменты, чтобы сделать это.