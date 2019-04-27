Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Вест Хэмом" (0:1) в 36-м туре чемпионата Англии.

- Я думаю, что нам не удалось распорядиться мячом так, как нужно. Это была тяжелая игра. Во втором тайме мы пропустили, и они получили много пространства для контратак, - цитирует специалиста ВВС. - Но нам нужно смотреть вперед. Нельзя думать только о том, что нам не удалось сегодня. Мы не можем все время доминировать, как в матче с "Брайтоном". В первом тайме мы играли хорошо, но во втором слишком легко упустили владение мячом. Сегодня нам было очень тяжело. Борьба за топ-4? В этой гонке у нас осталось еще два матча, мы знали это.

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