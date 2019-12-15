Матч против «Эвертона» станет 4000-м для «Манчестер Юнайтед», когда в составе выйдет воспитанник клуба

Матч 17-го тура АПЛ против «Эвертона» станет для «Манчестер Юнайтед» 4000-м, когда в составе выходит воспитанник клуба, сообщает Twitter команды.

На встречу против «Эвертона» выйдут 23-летний Скотт Мактоминэй и 22-летний Маркус Рэшфорд.

Состав «МЮ» выглядит следующим образом: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Джеймс, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.

Матч пройдет в Манчестере и начнется в 17:00.