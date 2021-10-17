Матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» был прерван из-за того, что болельщику стало плохо
Матч чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» был приостановлен. Причина — чрезвычайная медицинская ситуация на трибунах. Одному из болельщиков стало плохо, он упал. Ему оказывают медицинскую помощь.
На случившееся с болельщиком «Ньюкасла» обратили внимание игроки «Тоттенхэма» Серхио Регилон и Эрик Дайер. Регилон подбежал к арбитру и сказал о случившемся, а Дайер подозвал медиков, и те подбежали к болельщику с дефибриллятором.
Информации о состоянии болельщика пока нет. Позднее игра была возобновлена. «Тоттенхэм» ведет со счетом 3:1.
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