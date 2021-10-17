Матч чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» был приостановлен. Причина — чрезвычайная медицинская ситуация на трибунах. Одному из болельщиков стало плохо, он упал. Ему оказывают медицинскую помощь.

На случившееся с болельщиком «Ньюкасла» обратили внимание игроки «Тоттенхэма» Серхио Регилон и Эрик Дайер. Регилон подбежал к арбитру и сказал о случившемся, а Дайер подозвал медиков, и те подбежали к болельщику с дефибриллятором.

Информации о состоянии болельщика пока нет. Позднее игра была возобновлена. «Тоттенхэм» ведет со счетом 3:1.