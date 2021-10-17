«Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон»
«Вест Хэм» победил «Эвертон» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Англии.
Единственный мяч на 74-й минуте забил Анджело Огбонна. Обе команды имеют по 14 очков и делят 6-7 места.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)
Гол: Огбонна, 74.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Годфри, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Рондон, Ивоби (Гордон, 79), Грэй.
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Джонсон, Пабло Форнальс, Соучек (Доусон, 79), Райс, Антонио, Бенрама (Лансини, 87), Боуэн (Ярмоленко, 90+4).
Предупреждения: Антонио, 9. Пабло Форнальс, 31.
Судья: Аттуэлл (Англия).
17 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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