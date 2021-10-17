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«Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон»

18:02
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«Вест Хэм» победил «Эвертон» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

Единственный мяч на 74-й минуте забил Анджело Огбонна. Обе команды имеют по 14 очков и делят 6-7 места.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)

Гол: Огбонна, 74.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Годфри, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Рондон, Ивоби (Гордон, 79), Грэй.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Джонсон, Пабло Форнальс, Соучек (Доусон, 79), Райс, Антонио, Бенрама (Лансини, 87), Боуэн (Ярмоленко, 90+4).

Предупреждения: Антонио, 9. Пабло Форнальс, 31.

Судья: Аттуэлл (Англия).

17 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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