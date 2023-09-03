Эдегор: «Я в восторге от победы над «Манчестер Юнайтед». Концовка была безумной»

Полузащитник и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор заявил, что в восторге от победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 4-го тура АПЛ. Деклан Райс и Габриэл Жезус забили в добавленное время.

«Я люблю играть дома при своих болельщиках, и атмосфера здесь просто невероятная. Я в восторге от победы и очень, очень счастлив. Это лучшее чувство в мире. Это то, ради чего мы играем. Концовка? Это было безумие. Я не знаю, что произошло, но Жезус сделал все так хорошо, забил отличный гол, и мы добились победы», — приводит слова Эдегора ВВС.

«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке (6 очков).