«Манчестер Юнайтед» поборется за Мбаппе следующим летом

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, информирует ESPN. Как отмечается, клуб следующем летом хочет подписать форварда с большим именем. 22-летний француз — один из возможных кандидатов.

В текущем сезоне Мбаппе провел два матча за «ПСЖ» и забил один мяч при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».