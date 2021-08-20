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«Манчестер Юнайтед» поборется за Мбаппе следующим летом

11:23
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, информирует ESPN. Как отмечается, клуб следующем летом хочет подписать форварда с большим именем. 22-летний француз — один из возможных кандидатов.

В текущем сезоне Мбаппе провел два матча за «ПСЖ» и забил один мяч при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».

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