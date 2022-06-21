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Сегодня, 18:20

Марсьяль может остаться в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может оставить в клубе нападающего Антони Марсьяля, сообщает Manchester Evening News.

Ранее президент «Севильи» Хосе Кастро рассказал, что клуб не будет выкупать права на 26-летнего француза.

Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2025 года. Марсьяль зарабатывает в «МЮ» 280 тысяч евро в неделю.

Всего в завершившемся сезоне футболист забил 2 гола и отдал результативную передачу в 22 матчах.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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