Окслейд-Чемберлен просит «Ливерпуль» продать его этим летом

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен твердо решил покинуть команду в это межсезонье. 28-летний хавбек попросил у руководства отпустить его в другой клуб, сообщает Liverpool Echo.

Действующий контракт Окслейда-Чемберлена с красными рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» готов продать полузащитника за 15 миллионов евро.

Англичанин редко попадал в стартовый состав красных в завершившемся сезоне — всего 9 выходов на поле с первых минут в АПЛ.