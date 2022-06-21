«Манчестер Сити» запросит у «Барселоны» 85-95 миллионов евро за Бернарду

«Барселона» не сможет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву из-за финансовых запросов английского клуба, сообщает Diario Sport со ссылкой на слова журналиста Хави Торреса в эфире TV3.

По информации источника, «Манчестер Сити» запросит за 27-летнего португальца 85-95 миллионов евро.

Отмечается, что каталонский клуб осознает, что осуществить сделку будет сложно. В данный момент «Барселона» считает, что подписать полузащитника не удастся.

При этом Бернарду хочет перейти в стан сине-гранатовых, чтобы жить ближе к Португалии.

Агент португальца Жорже Мендеш хочет организовать трансфер, но «горожане» вряд ли значительно снизят запросы. Кроме того, они не заинтересованы во включении кого-то из игроков каталонцев в сделку.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.