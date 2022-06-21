«Манчестер Сити» запросит у «Барселоны» 85-95 миллионов евро за Бернарду
«Барселона» не сможет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву из-за финансовых запросов английского клуба, сообщает Diario Sport со ссылкой на слова журналиста Хави Торреса в эфире TV3.
По информации источника, «Манчестер Сити» запросит за 27-летнего португальца 85-95 миллионов евро.
Отмечается, что каталонский клуб осознает, что осуществить сделку будет сложно. В данный момент «Барселона» считает, что подписать полузащитника не удастся.
При этом Бернарду хочет перейти в стан сине-гранатовых, чтобы жить ближе к Португалии.
Агент португальца Жорже Мендеш хочет организовать трансфер, но «горожане» вряд ли значительно снизят запросы. Кроме того, они не заинтересованы во включении кого-то из игроков каталонцев в сделку.
В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
|И
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
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|0
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
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|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
|0-0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -