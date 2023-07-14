«Тоттенхэм» разрешил Льорису искать себе новый клуб

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис этим летом может покинуть чемпионат Англии. Клуб опубликовал заявление, в котором сообщает, что футболисту позволено изучать потенциальные трансферные возможности. Сообщалось, что в игроке заинтересован «ПСЖ».

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В прошедшем сезоне он провел за лондонцев 31 матч во всех турнирах, пропустил 45 мячей и 9 раз отстоял на ноль.