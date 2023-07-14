«Челси» готов купить Неймара, если футболист решит покинуть «ПСЖ»
«Челси» продолжает интересоваться форвардом «ПСЖ» Неймаром, сообщает Ouest-France.
По данным источника, лондонцы готовы купить игрока, если он захочет покинуть парижский клуб. Владелец «Челси» Тодду Боули лично заинтересован в покупке нападающего.
Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.
В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
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|МЮ
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|0
|0
|0
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|0
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|0
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11
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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