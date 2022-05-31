Мане официально не уведомлял «Ливерпуль» о желании уйти летом

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане пока не уведомлял официально клуб о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

«Ливерпуль» ожидает, что «Бавария» свяжется по поводу трансфера 30-летнего футолиста и запросит у мюнхенцев более 30 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что Мане не устраивает заработная плата в английской команде, которая составляет 12 миллионов евро в год до вычета налогов. По этому показателю Мане находится далеко не на лидирующих позициях в «Ливерпуле».

Ожидается, что «Бавария» предложит Мане контракт сроком до лета 2025 года. Переговоры от лица немецкого клуба будет вести спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Мане в прошедшем сезоне принял участие в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 5 голевых передач.

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года.