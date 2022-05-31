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Сегодня, 16:09

Лукаку сменил агента перед переговорами с «Интером»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку решил больше не сотрудничать со своим агентом Федерико Пасторелло и покинул агентство, сообщает The Guardian.

Лукаку покинул агентство P&P после того, как «почувствовал разочарование в карьерных советах и руководстве агента». Интересы бельгийца теперь представляет адвокат, который должен встретиться с генеральным директором миланского «Интера» Джузеппе Мароттой.

Контракт 29-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за «Челси».

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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Арсенал – Эвертон
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22.05 18:00
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Лестер – Саутгемптон
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22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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Норвич – Тоттенхэм
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