Лукаку сменил агента перед переговорами с «Интером»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку решил больше не сотрудничать со своим агентом Федерико Пасторелло и покинул агентство, сообщает The Guardian.

Лукаку покинул агентство P&P после того, как «почувствовал разочарование в карьерных советах и руководстве агента». Интересы бельгийца теперь представляет адвокат, который должен встретиться с генеральным директором миланского «Интера» Джузеппе Мароттой.

Контракт 29-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за «Челси».