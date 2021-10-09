Манчини: «Золотой мяч должен достаться Жоржиньо. Иной исход показался бы странным»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года.
«Мои игроки находятся в списке кандидатов не потому, что я приложил к этому руку, а потому, что они хороши», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.
Также Манчини считает, что полузащитник «Челси» Жоржиньо заслужил трофей.
«Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо. Он выиграл все и заслуживает ее получить. Иной исход показался бы мне странным».
В сезоне-2020/21 Жоржиньо в составе сборной Италии стал победителем Евро-2020. Вместе с «Челси» 29-летний футболист выиграл Лигу чемпионов.
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Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/nations-league/2021/10/09/italia-belgio-mancini-conferenza
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