Манчини: «Золотой мяч должен достаться Жоржиньо. Иной исход показался бы странным»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года.

«Мои игроки находятся в списке кандидатов не потому, что я приложил к этому руку, а потому, что они хороши», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Также Манчини считает, что полузащитник «Челси» Жоржиньо заслужил трофей.

«Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо. Он выиграл все и заслуживает ее получить. Иной исход показался бы мне странным».

В сезоне-2020/21 Жоржиньо в составе сборной Италии стал победителем Евро-2020. Вместе с «Челси» 29-летний футболист выиграл Лигу чемпионов.