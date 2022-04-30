Манчини может возглавить «Тоттенхэм», если Конте покинет клуб

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в Англии, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, 57-летний итальянец находится в шорт-листе «Тоттенхэма», если лондонский клуб покинет Антонио Конте. Также в шорт-лист вошел наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

Манчини уже работал в АПЛ: с 2009 по 2013 он возглавлял «Манчестер Сити», с которым стал чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что Конте может подписать контракт с «ПСЖ» на два года. Текущее соглашение Конте с лондонским клубом истекает в июне 2023 года.