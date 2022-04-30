Лэмпард заявил, что не собирается уходить из «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что не думает об уходе из клуба.

«Я предан клубу, мне нравится в «Эвертоне» и я хочу продолжать работу. Я буду делать все, что в моих силах, пока в клубе хотят видеть меня. Я думаю, что могу помочь команде подняться на место, которого она заслуживает», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лэмпарда.

Лэмпард возглавляет «Эвертон» с конца января 2022 года. Под его руководством команда одержала 5 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью.

«Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 29 очками в 32 матчах.