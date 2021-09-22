«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и вылетел из Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вест Хэму» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

На девятой минуте у гостей забил Мануэль Лансини. У «Вест Хэма» весь матч провел бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал, а экс-футболист ЦСКА Никола Влашич вышел на замену на 70-й минуте. «МЮ» играл без Криштиану Роналду.

Следующий соперник «молотобойцев» определится после жеребьевки.

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 0:1 (0:1)

Гол: Лансини, 9.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес (Эланга, 73), Байи, Линделеф, Далот, Мата (Гринвуд, 62), Матич, Лингард (Бруну Фернандеш, 72), ван де Бек, Марсьяль, Санчо.

«Вест Хэм»: Ареола, Доусон, Фредерикс (Цоуфал, 17), Масуаку (Влашич, 70), Диоп, Джонсон, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 69), Крал, Ярмоленко, Боуэн.

Предупреждение: Нобл, 57.

Судья: Мосс.

22 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».