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«Манчестер Юнайтед» уволит Сульшера, если команда не обыграет «Тоттенхэм» или «Ман Сити»

20:29
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер под угрозой отставки, сообщают британские СМИ.

Как утверждает Daily Mail, судьба тренера зависит от ближайших матчей чемпионата Англии. 4 декабря «МЮ» примет «Тоттенхэм», а 7 декабря сыграет в гостях с «Манчестер Сити». Указано, что если ни один из этих матчей «красные дьяволы не выиграют, норвежец будет уволен.

«Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в чемпионате Англии — 18 очков в 14 матчах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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