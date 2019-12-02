«Манчестер Юнайтед» уволит Сульшера, если команда не обыграет «Тоттенхэм» или «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер под угрозой отставки, сообщают британские СМИ.

Как утверждает Daily Mail, судьба тренера зависит от ближайших матчей чемпионата Англии. 4 декабря «МЮ» примет «Тоттенхэм», а 7 декабря сыграет в гостях с «Манчестер Сити». Указано, что если ни один из этих матчей «красные дьяволы не выиграют, норвежец будет уволен.

«Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в чемпионате Англии — 18 очков в 14 матчах.

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