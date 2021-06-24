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«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение по Санчо, футболист хочет перейти в клуб

14:35
Джейдон Санчо. Фото Reuters
Джейдон Санчо. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» сделал дортмундской «Боруссии» официальное предложение по полузащитнику Джейдону Санчо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 21-летнего англичанина 85 миллионов евро. Сообщается, что «Боруссия» требует за футболиста 95 миллионов евро, но готова согласиться включить недостающую сумму в сделку в качестве потенциальных бонусных выплат в будущем. Стороны близки к соглашению, сам игрок хочет продолжить карьеру в «МЮ».

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

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