«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение по Санчо, футболист хочет перейти в клуб

«Манчестер Юнайтед» сделал дортмундской «Боруссии» официальное предложение по полузащитнику Джейдону Санчо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 21-летнего англичанина 85 миллионов евро. Сообщается, что «Боруссия» требует за футболиста 95 миллионов евро, но готова согласиться включить недостающую сумму в сделку в качестве потенциальных бонусных выплат в будущем. Стороны близки к соглашению, сам игрок хочет продолжить карьеру в «МЮ».

Manchester United officially told BVB they're prepared to pay € 85m for Sancho. ?



Add ons included as part of the negotiation «to reach an agreement soon'.



BVB still asking for € 95m guaranteed. Clubs in talks about add ons structure.



Jadon made it clear: he wants Man Utd. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2021

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.