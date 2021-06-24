В «Астон Вилле» уверены, что Грилиш останется в клубе

В «Астон Вилле» сохраняют уверенность в том, что полузащитник Джек Грилиш не уйдет из команды в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, «виллианы» считают, что способны удержать 25-летнего англичанина, несмотря на интерес «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того, клуб планирует усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Грилиш провел 27 матчей за «Астон Виллу», на его счету 7 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.