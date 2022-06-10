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Сегодня, 20:13

Мане провел телефонный разговор с главным тренером «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане беседовал с главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманном по телефону. Игрок дал понять, что хочет продолжить свою карьеру только в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом 30-летний сенегалец не выдвигал никаких требований по позиции на поле и готов к любой роли в команде.

Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил второе предложение «Баварии» по Мане в размере около 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
Юлиан Нагельсманн
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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22.05 18:00
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Лестер – Саутгемптон
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 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
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Норвич – Тоттенхэм
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22.05 18:00
Челси – Уотфорд
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Манчестер Юнайтед

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П
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Рис Джеймс

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Челси

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