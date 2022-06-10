Мане провел телефонный разговор с главным тренером «Баварии»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане беседовал с главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманном по телефону. Игрок дал понять, что хочет продолжить свою карьеру только в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом 30-летний сенегалец не выдвигал никаких требований по позиции на поле и готов к любой роли в команде.

Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил второе предложение «Баварии» по Мане в размере около 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.