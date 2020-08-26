«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с голкипером Хендерсоном

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с голкипером Дином Хендерсоном. Соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

— Я буду делать все, чтобы совершенствоваться каждый день, чтобы я мог играть как можно больше матчей за этот великий клуб.

Теперь я с нетерпением жду возможности присоединиться к сборной Англии, а затем готовиться к предстоящему сезону, — сказал голкипер.

В прошлом сезоне 23-летний Хендерсон провел 31 матч в составе «Шеффилд Юнайтед», пропустив 27 голов.