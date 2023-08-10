«Ливерпуль» представил третью форму на сезон-2023/24 в фиолетовом цвете

«Ливерпуль» представил третий комплект игровой формы для команды на сезон-2023/24.

Новый комплект выполнен полностью в фиолетовом цвете. В презентации формы поучаствовали игроки основной команды мерсисайдцев.

«Ливерпуль» 13 августа в гостях сыграет с «Челси» в первом туре АПЛ. В прошедшем сезоне команда Юргена Клоппа заняла пятое место в чемпионате Англии.