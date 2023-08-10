«Ливерпуль» представил третью форму на сезон-2023/24 в фиолетовом цвете
«Ливерпуль» представил третий комплект игровой формы для команды на сезон-2023/24.
Новый комплект выполнен полностью в фиолетовом цвете. В презентации формы поучаствовали игроки основной команды мерсисайдцев.
«Ливерпуль» 13 августа в гостях сыграет с «Челси» в первом туре АПЛ. В прошедшем сезоне команда Юргена Клоппа заняла пятое место в чемпионате Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Новости