«Манчестер Юнайтед» предложит «Челси» 64 миллиона евро за Маунта

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации издания, хавбек назван приоритетной трансферной целью для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Также источник сообщает, что «красные дьяволы» готовы заплатить за игрока 55 миллионов фунтов стерлингов (63,5 миллионов евро).

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 65 миллионов евро.