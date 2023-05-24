Хаманн объяснил, почему не считает Гвардиолу одним из величайших тренеров
Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн оценил работу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Я всегда говорил, что Гвардиола никогда не делал ничего такого, чего не делали другие тренеры. Луис Энрике и Франк Райкард также выиграли Лигу чемпионов в свои первые сезоны в «Барселоне». Он руководил лучшим составом в «Баварии» и в «Барселоне» — из 20 лучших игроков мира 10-11 играли в его командах.
Футбол, в который он играет, великолепен, но другие люди тоже это делали. Является ли он величайшим для меня? Нет, для меня он им не будет. Если бы он выиграл Лигу чемпионов с «Сити», он все равно не был бы величайшим. Если вы посмотрите, чего добились другие менеджеры в других клубах, у которых не было таких возможностей, как у него в «Барселоне», «Сити» и Мюнхене, то я бы оценил других менеджеров выше, чем его», — приводит слова Хаманна Goal.
«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле. Ранее «горожане» в третий раз подряд стали чемпионами Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|28
|4
|4
|93-31
|88
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
4
|МЮ
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|36
|18
|7
|11
|70-50
|61
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|36
|11
|10
|15
|36-42
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 3
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|1 : 1
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|0 : 0
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|3 : 2
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|0 : 4
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|6 : 1
|24.05
|22:00
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|25.05
|22:00
|
МЮ – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|26
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6