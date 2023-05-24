Хаманн объяснил, почему не считает Гвардиолу одним из величайших тренеров

Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн оценил работу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Я всегда говорил, что Гвардиола никогда не делал ничего такого, чего не делали другие тренеры. Луис Энрике и Франк Райкард также выиграли Лигу чемпионов в свои первые сезоны в «Барселоне». Он руководил лучшим составом в «Баварии» и в «Барселоне» — из 20 лучших игроков мира 10-11 играли в его командах.

Футбол, в который он играет, великолепен, но другие люди тоже это делали. Является ли он величайшим для меня? Нет, для меня он им не будет. Если бы он выиграл Лигу чемпионов с «Сити», он все равно не был бы величайшим. Если вы посмотрите, чего добились другие менеджеры в других клубах, у которых не было таких возможностей, как у него в «Барселоне», «Сити» и Мюнхене, то я бы оценил других менеджеров выше, чем его», — приводит слова Хаманна Goal.

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле. Ранее «горожане» в третий раз подряд стали чемпионами Англии.