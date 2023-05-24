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Сегодня, 12:25

Хаманн объяснил, почему не считает Гвардиолу одним из величайших тренеров

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн оценил работу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Я всегда говорил, что Гвардиола никогда не делал ничего такого, чего не делали другие тренеры. Луис Энрике и Франк Райкард также выиграли Лигу чемпионов в свои первые сезоны в «Барселоне». Он руководил лучшим составом в «Баварии» и в «Барселоне» — из 20 лучших игроков мира 10-11 играли в его командах.

Футбол, в который он играет, великолепен, но другие люди тоже это делали. Является ли он величайшим для меня? Нет, для меня он им не будет. Если бы он выиграл Лигу чемпионов с «Сити», он все равно не был бы величайшим. Если вы посмотрите, чего добились другие менеджеры в других клубах, у которых не было таких возможностей, как у него в «Барселоне», «Сити» и Мюнхене, то я бы оценил других менеджеров выше, чем его», — приводит слова Хаманна Goal.

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле. Ранее «горожане» в третий раз подряд стали чемпионами Англии.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 4 4 93-31 88
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
4
 МЮ 36 21 6 9 52-41 69
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 36 18 7 11 70-50 61
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 3
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 2 : 1
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 1 : 1
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 0 : 0
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 2 : 1
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 3 : 2
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 0 : 4
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 6 : 1
24.05 22:00
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
25.05 22:00
МЮ – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 26 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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