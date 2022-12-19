«Манчестер Юнайтед» пока не определился с будущим Де Хеа в команде

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не решил, будет ли продлевать контракт с голкипером Давидом Де Хеа, сообщает Sky Sports.

В декабре «Юнайтед» решил воспользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев истекающих в конце этого сезона контрактов ряда игроков, включая нападающего Маркуса Рэшфорда.

А вот решение по Де Хеа пока не принято. Формально это даст право первому номеру «красных дьяволов» уже с января вести переговоры с зарубежными клубами.

32-летний голкипер выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 23 гола в 20 матчах, отыграв 9 встреч на ноль.