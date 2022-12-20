«Арсенал» и «Лидс» включились в борьбу за форварда «Атлетико» Кунью

«Арсенал» и «Лидс» интересуются нападающим «Атлетико» Матеусом Куньей, сообщает Goal.

По данным источника, оба клуба включились в борьбу за 23-летнего бразильца и уже связывались с его агентом.

На футболиста также претендуют «Челси», «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в Англии.

Кунья выступает за «Атлетико» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах мадридской команды, провел на поле в сумме 510 минут и сделал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.