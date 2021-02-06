«Манчестер Юнайтед» почтил память погибших в мюнхенской авиакатастрофе

«Манчестер Юнайтед» через социальные сети почтил память футболистов и сотрудников клуба, погибших в мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года.

Аватарки в социальных сетях клуб заменил на изображения часов со временем катастрофы. А в постах выложены черно-белые фото команды с сообщением Always remembered. Never forgotten.

Трагедия случилась ровно 63 года назад, когда рейс BE609 по маршруту Белград—Мюнхен—Манчестер разбился после третьей попытки взлета в аэропорту Мюнхена.

В самолете находились игроки и сотрудники «Манчестер Юнайтед». Восемь футболистов и трое сотрудников клуба погибли, еще двое футболистов выжили, но больше не играли в футбол. Всего же из 44 человек на борту погибли 23, еще 19 получили ранения.