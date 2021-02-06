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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Норвича»

09:58
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«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к защитнику «Норвича» Максу Ааронсу, сообщает Daily Express.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены купить 21-летнего англичанина в летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендует «Тоттенхэм».

В сезоне-2020/21 Ааронс провел 30 матчей за «Норвич», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1393468/Manchester-United-transfer-news-Ole-Gunnar-Solskjaer-Diogo-Dalot

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