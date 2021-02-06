«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Норвича»

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к защитнику «Норвича» Максу Ааронсу, сообщает Daily Express.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены купить 21-летнего англичанина в летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендует «Тоттенхэм».

В сезоне-2020/21 Ааронс провел 30 матчей за «Норвич», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.