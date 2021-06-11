«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Комана в случае срыва сделки по Санчо

«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Баварии» Кингсли Комана, сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «красные дьяволы» планируют купить 24-летнего француза в случае, если не смогут приобрести Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». Сообщается, что мюнхенцы требуют за игрока более 50 миллионов евро, а сам футболист больше склоняется к варианту с продлением контракта с нынешним клубом.

(2/2) If Coman leaves the club this summer, another winger will definitely be signed. #MUFC already wanted to sign KC last summer & offered him € 8m net/year. Salihamidzic said no. His price: more than € 50m; Sancho (as reported via @berger_pj) around € 95m. Poker is on. @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2021

В сезоне-2020/21 Коман провел 39 матчей за «Баварию», на его счету 8 голов и 15 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 65 миллионов евро.