Защитник «Ливерпуля» Цимикас может продолжить карьеру в Турции
08:37
Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotomac.
По информации источника, на 25-летнего грека претендует «Фенербахче». Сообщается, что игрок может перейти в клуб на правах аренды, чтобы получить игровую практику.
В сезоне-2020/21 Цимикас принял участие в 7 матчах в составе «Ливерпуля» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fotomac.com.tr/fenerbahce/2021/06/08/son-dakika-transfer-haberi-fenerbahce-dugmeye-basti-caner-erkin-yerinekostas-tsimikas-fb-spor-haberi?paging=6
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