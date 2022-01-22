«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Лингарду

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» насчет полузащитника Джесси Лингарда, сообщает Evening Standard. «Красные дьяволы» рассматривают лондонцев в качестве своего прямого конкурента.

В то же время «Юнайтед» рад отпустить Лингарда в ведущий борьбу за выживание «Ньюкасл», ведь контракт Джесси истекает в конце сезона.

Именно в «Вест Хэме» Лингард провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, забив девять голов в 16 матчах.