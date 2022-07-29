Роналду отреагировал на новость о его желании уйти из «МЮ»: «Без вранья не привлечь внимание»

Роналду отреагировал на новость о его желании уйти из «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на новости о его желании уйти из клуба из-за намерения играть в Лиге чемпионов.

Футболист оставил комментарий под постом в одном из фанатских аккаунтов. В публикации говорилось о том, что Жорже Мендеш сообщил «МЮ», что Роналду очень хочет уйти.

«Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать. Знаете, если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость», — написал Роналду.

28 июля стало известно, что 37-летний игрок сообщил руководству «МЮ», что хочет расторгнуть контракт. Перед этим португалец с опозданием вышел из отпуска и с агентом приехал на переговоры на базу манчестерцев.

В прошлом сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.